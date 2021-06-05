瑞士盈豐﹕今年市場仍保持抗跌性

▲ 瑞士盈豐銀行第一副總裁孔繁礁表示，今年二級市場債券信用息差維持在穩定水準。

今年市場在不確定情況下仍保持抗跌性。通貨風險，疫苗接種率和變種病毒，供應鏈中斷對信用市場影響有限。二級市場無論是高收益還是投資級別債券，信用息差維持在穩定水準。一級市場的新發行仍然活躍，基本面好的信用債得到投資者的追捧，債券表現由於公司基本面差異趨於分化。

房地產領域方面，時代中國和佳兆業的新債表現強勁·。四川藍光和恒大（03333）在負面頭條帶動下出現波動。藍光據稱未能償還信託產品，流動性緊張。恒大傳出逾期供應商的商票，爆出瘋狂降價出貨。恒大和盛京銀行的交易被傳受到監管機構審查，恒大曲線在消息後錄得3個月以來最大跌幅。

金融領域方面，華融資管在這周支付了到期債券。有關消息指，相關部門在考慮設立新的獨立資產平臺，控股國有四大不良資產公司股份，類似于中央匯金控股中國國有銀行股份。評級機構標普指出華融（02799）非常有可能受到政府的支持，其體現在國有銀行與華融維持有關貸款條約。華融母公司也會對境外融資公司華融國際提供直接或間接的流動性支持。其他3大不良資產公司的信用債受到華融的影響，債券價格下滑。

科技領域方面，小米（01810）一季度營收超預期同比增長54.7%，毛利率創歷史新高。小米長期債券息差收窄。美團（03690）一季度核心業務利潤穩定，但新業務方面經營虧損導致集團淨虧損擴大。監管方面，美團稱與商家不再有排他協定並將為全部騎手購買額外的工傷保險。

撰文：瑞士盈豐銀行第一副總裁孔繁礁

聲明：作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券。