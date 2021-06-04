【罷免執董】卓悅建議罷免創辦人葉俊亨夫婦擔任執董

▲ 卓悅建議罷免創辦人葉俊亨夫婦擔任執董

卓悅 （00653） 早前被執行董事兼創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲入稟追討逾4000萬的貸款。卓悅發公告指，鑒於葉俊亨及鍾佩雲與公司的重大衝突，董事會於董事會會決議根據組織章程細則第114條召開股東特別大會，以考慮罷免葉俊亨夫婦擔任執行董事的職位。

公告指，除葉俊亨夫婦外，公司聯合董事認為，基於以上訴訟，建議罷免將符合公司及其股東的整體最佳利益。據聯合董事所深知、深悉及深信，倘建議罷免生效，將不會對公司造成任何重大不利影響。而建議罷免須待公司股東於股東特別大會上以普通決議案批准後，方可作實。

早前鍾佩雲於5月28日聯同一間關連公司入稟高等法院，向卓悅集團旗下間接全資附屬公司卓悅化粧品批發中心追討貸款4,430萬元，以及相關利息及訟費。

葉俊亨原本持有的40.4%卓悅控股權，於去年2月份轉手予現為卓悅主席的陳健文。據卓悅2020年報顯示，葉俊亨夫婦共同持有1.64%股權。據聯交所股權披露顯示，葉俊亨夫婦於5月3日至5日減持卓悅股份，持股由1.63%降至0.83%，涉資約2651萬元。

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編輯：袁諾曦