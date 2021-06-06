【山地悠遊人生@iM網欄】幽靜-慈山寺

觀音性別-是男還是女？

▲ 觀音性別-是男還是女？

觀音像大都是以溫婉慈祥的女性呈現，但從各時期觀音像造型來看：菩薩有男身、也有女相的造型。觀音在印度時是男相，唇上還有兩撇小鬍子。傳入中國後，直至唐代末期，其造型依然是男相。唐代以後的觀音像臉龐逐漸豐腴圓潤、雙眉修長、面容逐漸如慈母。 到了宋代初期，開始出現女觀音，觀音從男性轉變到女性，是觀音在中國本土化的發展。民間信仰；母親象徵「慈悲」，而觀音菩薩本身呈現的「慈悲」，在華人文化中就是一種母性的特質，此後的觀音像幾乎所有皆現女相，且具有中國本土特徵。

若以佛教的角度來說是：「一切諸法無有定相，非男非女，一切女人亦復如是，雖現女身而非女也。」世俗對男女性別有很大的歧見和分別，但觀音菩薩神通、無處不在，全無男女身之分別。

▲ 慈山寺內雪白觀音像，全港最高。

高七十米的素白觀音像

香港有一座連底下三層青銅蓮花台，總高七十六米的雪白觀音像，是由青銅合金鑄造，外塗白漆。這坐全港最大的觀音像坐落在慈山寺，其法相慈悲莊嚴，右手持智慧寶珠——摩尼珠，左手持淨瓶， 施灑淨水。觀音頭部微微低垂，俯瞰眾生。 觀音聖像前有一條筆直的大道，「慈悲道」，兩側種十八棵羅漢松。在慈悲道中間，觀音聖像正前方設有一個青銅制水盂， 「千處應」，為參學者供水之用。

慈山寺由李嘉誠基金會出資興建，自2003年起，由買地、建築共花了超過十年，連經常性開支，捐款超過三十億港元建成， 並於2015年開始向公眾開放。

▲ 可惜寺內很多活動因疫情而暫停。

如何登記進入慈山寺：

慈山寺歡迎所有人前往參觀，但要以「先到先得」方式在網上登記，因為挺受歡迎，名額經常爆滿。一般在一個月內的所有名額都被搶空。例如，可於 2021年6月6日早上8時開始登記 7月6日入寺，技巧是在早上7:58 必須先登入網站，選好個人1-6人登記，然後早上八點準時按入開始進行登記。

https://www.tszshan.org/home/new/zh-hk/visit.php

公眾人士需透過慈山寺網上登記系統登記進入慈山寺。每名登記人士，每次最多可攜同5位同行人士同時段入寺。

登記一經確認，登記人會收到確認電郵，內容包括參學編號、參學日期、進寺時間及參學人數。 登記人士進寺時必須向工作人員出示電郵或參學編號。

可惜部分活動， 如抄經、行禪及善生坊餐飲服務， 因疫情暫停。

▲ 慈山寺內的荷花池，長滿蓮花和荷花。

交通：

～由港鐵大埔墟站乘坐開往洞梓的 20Ｂ小巴，於洞梓路與普門路交界下車，沿普門路步行約10分鐘即抵達慈山寺，車費$7.3。

～乘坐由港鐵大埔墟站開往大美督的75Ｋ巴士，於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺。全程收費$5.8。星期日及公眾假期， 可乘坐由港鐵大埔墟站開往新娘潭275R巴士，

同樣於䃟頭角站下車，車費$10.5

～亦可由港鐵大埔墟站或太和站乘搭新界的士前往，車費約$70。

參觀人士注意事項：

～須穿著莊重的服裝, 如長褲、有袖上衣、七分裙或七分褲。切勿穿熱褲、短裙。

～記得自備充足水分。雖然寺內各處有飲用水機，可惜疫情期間停止使用。

～寺內全面禁煙。 請勿携帶任何煙、酒、葷食或海產進寺。

～慈山寺逢星期一休館，公眾假期除外。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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