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【北水追蹤】板塊輪動由舊轉新？ 北水爆買騰訊美團

股樓投資 02:44 2021/06/05

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過去一周，恒指高低波幅約為750點，不算太波動，來自港股通的淨流入亦縮減至43.8億元人民幣，比上一周再少43%。然而，大市表面看似平平無奇，個股的交投卻是大開大合。

【6月部署】冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股，請按【見下頁

最明顯，騰訊控股（00700）及美團（03690）繼續獲北水大手掃入，似乎南下資金的偏好有由舊轉新的傾向，其中美團超越騰訊，淨買入額達到40.5億元，而騰訊則為36億元，可見兩股近期跑贏大市，北水流入應記一功，美團一周股價上升14%。

【大行點睇】中金睇好藍月亮股權激勵計劃　維持「跑贏行業」評級　料潛在升幅達70%，請按【見下頁

同時，北水沒有放過熱炒板塊，包括汽車、體育用品股，吉利汽車（00175）獲12.4億元流入；特步國際（01368）及李寧（02331）的淨買入分別為5.5億元和3.8億元。

反之，舊經濟股的代表之一中國移動（00941）淨賣出13.7億元。另外，內銀板塊亦錄得輕微的資金流出，建設銀行（00939）、工商銀行（01398）淨賣出3.6億元及1.5億元。

【延伸閱讀】至叻板塊：一個消息帶挈三類股抽升 汽車產業鏈踩油上，請按【見下頁

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記者：林衛

 

 

港股 港股通 李寧（02331） 特步國際（01368） 吉利汽車（00175） 建設銀行（00939） 北水流入 工商銀行（01398） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700）

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