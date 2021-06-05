【北水追蹤】板塊輪動由舊轉新？ 北水爆買騰訊美團

過去一周，恒指高低波幅約為750點，不算太波動，來自港股通的淨流入亦縮減至43.8億元人民幣，比上一周再少43%。然而，大市表面看似平平無奇，個股的交投卻是大開大合。

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最明顯，騰訊控股（00700）及美團（03690）繼續獲北水大手掃入，似乎南下資金的偏好有由舊轉新的傾向，其中美團超越騰訊，淨買入額達到40.5億元，而騰訊則為36億元，可見兩股近期跑贏大市，北水流入應記一功，美團一周股價上升14%。

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同時，北水沒有放過熱炒板塊，包括汽車、體育用品股，吉利汽車（00175）獲12.4億元流入；特步國際（01368）及李寧（02331）的淨買入分別為5.5億元和3.8億元。

反之，舊經濟股的代表之一中國移動（00941）淨賣出13.7億元。另外，內銀板塊亦錄得輕微的資金流出，建設銀行（00939）、工商銀行（01398）淨賣出3.6億元及1.5億元。

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記者：林衛