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【新股IPO】中駿商管傳已通過聆訊 集資3億美元 周一展開上市前路演

股樓投資 08:43 2021/06/06

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中駿集團（01966）分拆旗下物業管理業務中駿商管上市一事，消息指闖關成功，目標集資3億美元。

姜濤無處不在 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

根據中駿商管初步招股文件顯示，截至2020年9月30日，中駿商管擁有90個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約1,450萬平方米，已訂約總建築面積約3,040萬平方米。

中駿集團發表通告指，為使股東可優先參與全球發售，合資格的中駿股東將獲邀申請優先發售中的中駿商管股份。保證配額基準是，合資格股東於6月15日下午4時30分，每持有33股股份的完整倍數可認購一股預留股份。預留股份分別佔國際發售及全球發售 （假設全球發售的超額配股權未獲行使）的11.1%及10.0%。

不過由於全球發售的規模及架構尚未落實，上述保證配額基準可予變動。另外，預留股份保證配額未必相當於每手1000股中駿商管股份的完整買賣單位，而公司亦不會提供零碎預留股份的碎股對盤服務。

延伸閱讀:國金證券指泡泡瑪特可續享行業紅利　首予「買入」評級　股價連升3日市值重返千億元

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記者：張以正

中駿集團控股（01966） IPO 港股
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