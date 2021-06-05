【玄人‧峰語@iM網欄】百分百準確地預測股市？術數炒股方的盲點

俗語有云: 「能知三日事，富貴千萬年」， 因此很多朋友都問我， 既然我懂玄學術數 ，為何不用來算算股市？早著先機，豈不是更容易賺錢？作為一個術數研習者，當然曾經試過研究不同方法來預測股市， 但得出的結果都是6成的準繩，即使有些同儕聲稱準繩度可高達八、九成，但我也曾深入了解他們的所謂準確，如果以一兩次的例證來作為參考，他的對於股市預測的準繩度的確超過九成，但如果作一個長時間的觀察，其實也出現是準時不準的情況，因此如果真的作為投資決定，基本上我是不會本末倒置，以術數蓋過其他基本面或技術面的分析。不過，如果以術數去捉一個趨勢或一次的轉角市以作參考，某程度上是可取的。
為何術數不能百分百準確地預測股市呢？究其原因，算命術的紫微、八字本身的出現，是用來預測人生的軌跡，不是用來預測投資。 即使將股市賦予生命，也不可以將算命工具的本質去扭曲。當然，股市的趨勢是由一大群人進行買賣所得出的結果，股價的表現是人類投資模式所反映，既然八字及紫微斗數是用來預測人的命運，某程度上術數工具可以用作一個估計趨勢 但並不能作為選擇個股的法則。
事實上，股市的走勢運作非常複雜，就舉個實例，港股極受美股及內地股市所影響，但我們所見的是， 有時港股受美股影響，有時卻受內地股市左右，我們也見過一個情景是美股不斷上，港股卻停滯不前。如果我用術數去算股市，事為何會出現這些情況呢？當然有人會說，美國有自己的八字，香港有自己的命盤，所以股市運行的軌跡可以不大一致。然而，我們很多時所見單單是一個港股市場，不同版塊已有不同的表現，例如新經濟股爆升時傳統股份落後，新經濟股調整時資源股接力…..又例如新春期間，很多玄學師傅都會用五行去選股，但難道股市只有五大類型股份嗎？這些現象，術數是解釋不到的。因此，這也是我不依賴用術數炒股的一大原因。
當然，玄學上又不少工具有其預測及前瞻性，如《皇極驚世》、《地母經》、奇門、大六壬，都可對當年的經濟、社會有一定的預測，既然股市某程度上是經濟的反映，所以我們可透過對當年的經濟的預測，去估計股市的大方向。然而，有些過份迷信的朋友，什麼都是以術數先行，而沒有經過大腦的理性分析，那就一定不行了。還有一點大家要明白是術數只是一種工具，但不是放諸四海皆準的，有時偶有用於算命以外的用途而有所準確，是一個條件性而不是必然性。情況就是有時候家中的洗手間門反鎖，我們是可以用一個零錢去將門打開，但零錢本身不是鎖匙，始終不能代替之。那麼，你們明白投資不能單靠術數預測嗎?
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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