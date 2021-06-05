【玄人‧峰語@iM網欄】百分百準確地預測股市？術數炒股方的盲點

俗語有云: 「能知三日事，富貴千萬年」， 因此很多朋友都問我， 既然我懂玄學術數 ，為何不用來算算股市？早著先機， 豈不是更容易賺錢？作為一個術數研習者，當然曾經試過研究不同方 法來預測股市， 但得出的結果都是6成的準繩，即使有些同儕聲稱準繩度可高達八、 九成，但我也曾深入了解他們的所謂準確，如果以一兩次的例證來作 為參考，他的對於股市預測的準繩度的確超過九成，但如果作一個長 時間的觀察，其實也出現是準時不準的情況，因此如果真的作為投資 決定，基本上我是不會本末倒置， 以術數蓋過其他基本面或技術面的分析。不過， 如果以術數去捉一個趨勢或一次的轉角市以作參考， 某程度上是可取的。

為何術數不能百分百準確地預測股市呢？究其原因，算命術的紫微、 八字本身的出現，是用來預測人生的軌跡，不是用來預測投資。 即使將股市賦予生命，也不可以將算命工具的本質去扭曲。當然， 股市的趨勢是由一大群人進行買賣所得出的結果，股價的表現是人類 投資模式所反映，既然八字及紫微斗數是用來預測人的命運，某程度 上術數工具可以用作一個估計趨勢 但並不能作為選擇個股的法則。

事實上，股市的走勢運作非常複雜，就舉個實例，港股極受美股及內 地股市所影響，但我們所見的是， 有時港股受美股影響，有時卻受內地股市左右，我們也見過一個情景 是美股不斷上，港股卻停滯不前。如果我用術數去算股市， 事為何會出現這些情況呢？當然有人會說，美國有自己的八字， 香港有自己的命盤，所以股市運行的軌跡可以不大一致。然而， 我們很多時所見單單是一個港股市場，不同版塊已有不同的表現， 例如新經濟股爆升時傳統股份落後，新經濟股調整時資源股接力…. .又例如新春期間，很多玄學師傅都會用五行去選股， 但難道股市只有五大類型股份嗎？這些現象，術數是解釋不到的。 因此，這也是我不依賴用術數炒股的一大原因。

當然，玄學上又不少工具有其預測及前瞻性，如《皇極驚世》、《 地母經》、奇門、大六壬，都可對當年的經濟、社會有一定的預測， 既然股市某程度上是經濟的反映， 所以我們可透過對當年的經濟的預測，去估計股市的大方向。然而， 有些過份迷信的朋友，什麼都是以術數先行， 而沒有經過大腦的理性分析，那就一定不行了。 還有一點大家要明白是術數只是一種工具，但不是放諸四海皆準的， 有時偶有用於算命以外的用途而有所準確， 是一個條件性而不是必然性。情況就是有時候家中的洗手間門反鎖， 我們是可以用一個零錢去將門打開，但零錢本身不是鎖匙， 始終不能代替之。那麼，你們明白投資不能單靠術數預測嗎?

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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