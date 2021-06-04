【6月部署】冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股

「冠軍分析師」興業證券全球首席策略分析師張憶東看好後市，建議6月若有調整，皆是買入造好的機會，皆因他堅信中美流動性不會緊。

【至叻板塊】一個消息帶挈三類股抽升 汽車產業鏈踩油上，請按【見下頁】

首先，覆水難收，聯儲局6月議息會議有望繼續鴿派，即便5月份通脹繼續走高，也會容忍通脹而堅持鴿派。今年這個5、6月行情之所以跟以往的「五窮六絕」大不同，最大的區別在於，經濟復甦但是流動性卻沒有收緊。

第二，美國補庫存周期已至後半段，商品行情到後期，成長曙光來臨。第三，中國的先進製造業機會來臨，特別是具有科創能力的中下游製造業龍頭，後續將受益於成本壓力的緩解。對上游大宗商品不合理價格的調控，將有助於減緩下游製造業企業成本壓力，周期股行情有望從中上游傳統周期向中游和偏下游製造業進行過渡。

對於後市，張憶東認為目前A股市場已經形成百年大慶行情的強烈一致預期，港股市場的風險偏好也受正面提振，但考慮到，全球股市整體估值偏高、政治經濟和疫情的變數眾多，因此，行情將震蕩上行，不宜盲目追高，若有短期波折反而是買點。投資策略將回歸成長的邏輯，精選先進製造、科技、新消費，配置深度價值。

【騰訊700】騰訊上月內地手遊發行商居首位 旗下《王者榮耀》再成App Store收入冠軍，請按【見下頁】

精選先進製造業，特別是中小市值科創型「小巨人」的機會更大。聚焦先進製造業的「朱格拉周期」，特別是下半年受益於中國「十四五」規劃的智能製造、新能源車、半導體、軍工高端製造、新能源等值得看好。

另外，業績高增長且性價比合適的港股新經濟龍頭，精選醫藥、TMT、品牌消費、新潮消費、物業等；立足深度價值，防守反擊，包括有能力和有意願釋放利潤的國企龍頭、券商、銀行、地產、保險等。

即睇張憶東6月推介股組合：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛