【公關大娜移@iM網欄】武將比文將「更襟鬧」 用激將法小心火候

你細細個有無受過「隔離珠女叻過你」的精神折磨，「施虐者」通常是父母，尤以後者居多。吾母是中文老師，第一堂課我的字寫得潦草歪斜，慘不忍睹；死黨珠珠則一手靚字，妙筆生花。阿媽一見，頓覺顏面掃地，當堂氣炸。從此珠女變成我的緊箍咒，無論再怎麼發力，還是「珠珠叻過你」，應該沒有什麼比這個魔咒令童年的我更沮喪。



這種難以磨滅的童年陰影，後來才發現不單止老媽，很多老師、腦細都對「old school 」激將法愛不釋手，用來鞭撻學生和員工做電兔。基於「恨鐵不成鋼」或想下屬「鬥餐死」的心理作崇，他們用負面的態度和刻薄的貶詞來羞辱受靶的對象，奢望妙用語言的暴力，製造出鳳凰浴火重生的奇跡。



笑愈肥 增重多33%



以「肥佬」、「肥婆」來稱呼體胖的朋友，是「Fat Shaming」，也是言語不遜的暴力，你自以為羞辱可以驅使他們痛下決心減肥？恰恰相反，美國「被人取笑肥」的月巴族，每年較沒有被恥笑的人重了33%，平均體脂亦高出91%。胖人族遭受激將法式的嘲笑，心理壓力日重，令皮質醇濃度攀升，導致體內脂肪大量囤積。日本另有項研究發現，若連續兩週對一位單身女士說「你瘦了」，結果她不但清減了一公斤，更開始與男士約會了。說到底，都是人心作怪。



武將比文將「更襟鬧」



一本通書不能讀到老，激將法並非人人適用。男生比女孩子較抵受得住嚴詞苛責，武將又比文將更易被罵醒，故有「文官言之、武將激之」的說法。好勇鬥狠的孫權、自負又愛面子的周瑜，被孔明煽動刺激幾句，就中了聯手攻曹的圈套。若遇上老謀深算的「精叻邊」，或自卑感超強的宅男毒女，敬請收起毒舌，無謂使爛招添煩添亂。



激將法講究火候



激將法還適用於城市和國家的愛恨情仇故事。香港被擺上了枱，繼深圳之後，加插澳門這個新歡，一齊上演爭奪金融中心地位的三角關係。大仔原本大權在握，前景無限好，可惜不夠順從聽話，於是找來勇進愛冒險的二兒子和滿身銅臭的細仔，來挑戰僭奪大仔的位子，這不像《金枝玉孽》的橋段嗎？



激將法很講究刺激的火候，火勢太猛，會誘發逆反心理，一拍兩散；火候不足，「講完等於冇講」，激不起一絲波瀾，白費唇舌。除了「激將法」，還有「寵將法」、「感將法」、「告將法」和「導將法」。「感將法」主張以正面理性的行動呼喚良心，強調秉持「精神所至、金石為開」的策略進行談判，是一劑療癒社會撕裂的清涼膏。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！