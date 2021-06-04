【至叻板塊】一個消息帶挈三類股抽升 汽車產業鏈踩油上

過去一周，大市沒有寸進，恒指更失守29000點。不過，個別板塊卻各自精彩，汽車板塊竟然可以整條產業鏈齊齊踩油上，反映市底未必太差。

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據了解，除了市場憧憬5月汽車銷售理想外，百度（09888）與吉利汽車（00175）母公司合組集度汽車，專門生產電動車，預計首款車於明年亮相，定價在20萬元人民幣以上。

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結果，一眾消息刺激汽車、汽車部件及汽車4S板塊登上五大升幅榜。汽車4S板塊在正通汽車（01728）的推動下，板塊平均漲幅達10.2%，汽車部件及汽車板塊平均漲幅可達8.5%和4.1%，實屬難得。

同時，今年表現搶鏡的體育用品股，開始有追落後的迹象，特步（01368）和361度（01361）雙雙跑出，特步一周累計升幅達12.8%。

即睇上周至叻板塊有幾叻：

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記者：林衛