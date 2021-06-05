【涼風有信Vincent@iM網欄】解構姜濤巨星命局 組合取名MIRROR極旺

各位讀者好！

已經連續寫了好多集疫情相關的預測，相信大家都有點悶。

今集不如講返天皇巨星的八字格局吧。

最近很紅的一位新進明星，我想談他八字很久，但怕惹來死亡恐嚇，所以一直掙扎。

今日筆者終於鼓起勇氣談論他的八字。

他就是姜濤@MIRROR。

說起姜B，不論你喜不喜歡他，事實上香港已經好耐冇出現過如此高人氣的新進小生。

筆者覺得他有點像當年日本SMAP的木村拓哉，同是由青春偶像組合入行，卻又獨自脫穎而出而爆紅。他更帶有幾分當年台灣小旋風林志穎的甜美氣質，男女fans都為之瘋狂。

姜濤屬壬水，生於戊辰月，肖兔。

壬水是陽水，正是一滔浪濤，名字入形入格。月柱殺旺，適合從事名氣相關的職業。

時辰推算是辛亥，正印母親在旁生助，也是局中最重要的一顆吉星。

此命金弱，金為印，主欠人愛惜，雙親勞苦。出道組合名字叫MIRROR，鏡是巨金，補八字金之不足，更主受人愛戴，組合取名極妙，所以出道以來人氣高企。

撞正今年辛丑年，辛丑為大金柱，丑土又是官星。得以補金，今年姜B印星旺兼官印雙生，受萬人愛戴。

姜字內藏羊，即未土，又是官星。八字內有亥、卯，合成「亥卯未」三合木局，水生木為食神，主追隨者眾，坐擁萬千姜糖粉絲。

八字內又有水局(亥子、子辰) ，水局生木局，粉絲數目增長源源不絕。

28歲開始，運走金水60年，身強任官，名氣無往而不利，演藝事業做到老。

此造缺點是八字滿局無火。火主財，為人不重視金錢，冇金錢觀念，錢賺回來給了別人，建議錢終生給母親託管。

無財未必壞事，專注表演藝術，拒絕商業考量，是天生的表演者。陳奕迅八字也是缺財從官，靠名氣賺來的錢全交給太太託管，也能應命。

此子命中大紅，能幫老闆賺大錢，但小心給老闆巧取豪奪。28歲開始主官非是非，十年內跟原公司有合約糾紛，但無礙名氣增長。

總結此命極適合當藝人，但時移世易，新一代演藝事業的模式已大不同，故令這一輩的天皇巨星命局跟上一輩有著極大差別。

坊間經常把姜濤跟四大天王作比較，依筆者所見，最大的差別在於「食神」。下集可以跟大家探討一下。

祝大家身體健康！

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