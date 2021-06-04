  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊上月內地手遊發行商居首位 旗下《王者榮耀》再成App Store收入冠軍

股樓投資 21:39 2021/06/04

分享：

Sensor Tower 發表報告指，5月內有39個內地遊戲廠商打入全球手遊發行商收入首100位，營收合共23.9億美元，佔首100位中的收入40.3%。

【港股追蹤】中海外5月物業銷售金額增近3成 已售樓面面積達176萬平方米  詳情請看[下一頁]

當中，騰訊（00700）的收入排行第一，網易（09999）排名第二，而發行《原神》等遊戲的米哈遊收入按月增21%，排行第三位。而其他打入百大的內地手遊發行商包括字節跳動、完美世界、嗶哩嗶哩（09626）、中手遊（00302）及心動（02400）等。

【大行點睇】中金睇好藍月亮股權激勵計劃　維持「跑贏行業」評級　料潛在升幅達70%  詳情請看[下一頁]

另外，5月的內地App Store中，收入最高的兩個App為騰訊旗下的《王者榮耀》及《和平精英》，而網易旗下的《夢幻西遊》排名第三。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 港股 騰訊 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 中手遊（00302） 電玩手遊 App Store
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段