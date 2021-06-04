【騰訊700】騰訊上月內地手遊發行商居首位 旗下《王者榮耀》再成App Store收入冠軍

Sensor Tower 發表報告指，5月內有39個內地遊戲廠商打入全球手遊發行商收入首100位，營收合共23.9億美元，佔首100位中的收入40.3%。

【港股追蹤】中海外5月物業銷售金額增近3成 已售樓面面積達176萬平方米 詳情請看[下一頁]

當中，騰訊（00700）的收入排行第一，網易（09999）排名第二，而發行《原神》等遊戲的米哈遊收入按月增21%，排行第三位。而其他打入百大的內地手遊發行商包括字節跳動、完美世界、嗶哩嗶哩（09626）、中手遊（00302）及心動（02400）等。

【大行點睇】中金睇好藍月亮股權激勵計劃 維持「跑贏行業」評級 料潛在升幅達70% 詳情請看[下一頁]

另外，5月的內地App Store中，收入最高的兩個App為騰訊旗下的《王者榮耀》及《和平精英》，而網易旗下的《夢幻西遊》排名第三。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機