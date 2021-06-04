【港股追蹤】中海外5月物業銷售金額增近3成 已售樓面面積達176萬平方米

中國海外發展（00688）公布，5月份中海外系內公司的合約物業銷售金額約342.8億元（人民幣，下同），按年增28%；而已售樓面面積按年增19%至約176萬平方米。中海外今日跌0.6%，收報18.4元，成交3.9億元。

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中海外於今年首五個月內的合約物業銷售金額按年增35.8%至約1554.1億元，相應的已售樓面面積按年增22.4%至約767.6萬平方米。截至5月底，中海外已認購物業銷售額為328.7億元，預期會於往後數月轉化成合約物業銷售。

另外，集團於5月在廈門、天津、濟南等地購入四幅地皮，應佔樓面面積共有107.9萬平方米，其中一塊地皮將會以合作形式發展。

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