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九龍塘豪宅近六年「未開齋」　曾減價都無人要　現趁旺市加力再推

股樓投資 20:52 2021/06/04

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由路勁（01098）主席單偉豹私人持有、位於九龍塘喇沙利道25號的豪宅「喇沙滙」，自2015年10月推出以來，仍未錄得成交，雖然項目曾修訂價單，減價出售，惟未能吸引買家。及至近期，眼見豪宅市道轉旺，單偉豹委託美聯獨家代理銷售「喇沙滙」，希望變陣出擊。 

喇沙滙為現樓項目，全盤提供4伙複式單位，屬4套房及5套房設計，實用面積約4,801至5,295平方呎，售價由1.66億元起，至最貴2.08億元，實用呎價則約34,479元至39,285元。值得留意的是，項目曾多次調整售價，以A1單位，實用面積4,943平方呎，據價單編號1Q顯示，單位原定價2.1億元，其後多次修定價錢，並減至1.7043億元，累計減幅約18.8%。雖然喇沙匯已減價，惟近六年仍「未發市」。 

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美聯物業住宅部行政總裁布少明說，近月樓市走勢凌厲，豪宅交投量湧現，主因是市場憧憬一旦中港通關後，樓市氣氛更趨熾熱，故不少資金紛紛流向「磚頭」，預期優質一手項目承接力持續強勁，而傳統豪宅新盤則更加睇高一綫。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 喇沙滙 路勁（01098） 美聯物業 行政 九龍塘

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