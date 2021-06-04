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【美國經濟】美國5月非農就業人口新增55.9萬人　失業率為5.8%、拜登：美國經濟取得歷史性進展

股市 20:41 2021/06/04

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美國公布最新就業數據。美國5月季調後非農就業人口新增55.9萬人，低於預期的67.5萬人，前期修正為27.8萬人。至於失業率，美國5月失業率為5.8%，是自去年疫情爆發以來最低，低於預期的5.9%，前期為6.1%。

另外，5月平均時薪按月升0.5%，高於預期的0.2%，前期為0.7%，按年則升2%，高於預期的1.6%，前期修正為0.4%。

美國總統拜登指，最新的就業數據顯示美國經濟取得歷史性進展，過去四個月創造了創紀錄的200萬個就業崗位，失業率處於疫情爆發以來的最低水平。

美國勞工部長Martin Walsh表示，就業數據顯示拜登的經濟計劃產生作用，隨著疫苗接種人數增加，相信未來數月將有更多人重返工作崗位，美國將繼續密切監測通貨膨脹。

有分析指，由於美國慷慨的失業救濟金政策，美國現時有約1500萬人仍在領取津貼。雖然最新公布的就業數據較上月大幅反彈，但是次反彈幅度不及預期，勞動力供應短缺的問題，在未來一段時間仍主導市場走向。

相關文章：【人民幣】美國經濟數據勝預期美滙反彈　在岸離岸人幣雙雙跌穿6.4

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編輯：袁諾曦

美國 經濟 非農就業 失業率

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