  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (五) 20:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【豪宅蝕讓】上水天巒雙號屋3,100萬易手　業主11年蝕192萬離場

股樓投資 20:30 2021/06/04

分享：

樓市連月暢旺，但二手市場錄零星蝕讓成交。中原地產新界北豪宅第三分行高級分行經理余家堂表示，上水天巒一期庫爾大道雙號屋新近以3,100萬元沽出，業主帳面蝕約192萬元。

成交單位實用面積2,018平方呎，業主最初叫價約3,280萬元，與買家議價後以3,100萬元沽出，實用呎價15,362元。代理指，新買家為同區租客，由於近日古洞地皮以高價批出，買家對區內前景感樂觀，睇樓一段時間，睇好該區前景，怕遲買會更貴，即入市單位自住。

延伸閱讀︰

【有相睇】牆身發霉　假天花疑似剝落　東頭邨殘裝公屋賣283萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據了解，原業主於2010年以3,292萬元買入上址，持貨約11年，是次轉手賬面蝕讓約192萬元離場，惟若算上稅項及代理佣金等，估計實蝕逾兩百萬元。

資料顯示，天巒是位於上水雙魚河的洋房項目，由新地（00016）發展，是區內具名氣的大型豪宅屋苑。整個項目佔地逾170萬呎，提供330座花園別墅，洋房以獨立屋及半獨立屋設計，屋型及面積多元化。物業賣點之一是距離皇崗口岸僅約3分鐘車程，發展商更為住戶提供跨境專究車服務，方便住客穿梭中港兩地，早年深受內地買家歡迎。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】間隔實用闊絡仲望無敵海景　買家一睇愛上　1,998萬入市逸濤灣三房套
2021/06/02
【有相睇】間隔實用闊絡仲望無敵海景　買家一睇愛上　1,998萬入市逸濤灣三房套
傳Mount Nicholson車位天價易手　1,020萬貴絕全球
2021/06/03
傳Mount Nicholson車位天價易手　1,020萬貴絕全球
柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷
2021/06/03
柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷
新盤熱售、白居二搶客　周末二手睇樓量按周靠穩微跌　連續14周企穩500組活躍水平
今日
新盤熱售、白居二搶客　周末二手睇樓量按周靠穩微跌　連續14周企穩500組活躍水平

你可能感興趣

【有相睇】間隔實用闊絡仲望無敵海景　買家一睇愛上　1,998萬入市逸濤灣三房套
19:26 2021/06/02
【有相睇】間隔實用闊絡仲望無敵海景　買家一睇愛上　1,998萬入市逸濤灣三房套
傳Mount Nicholson車位天價易手　1,020萬貴絕全球
19:44 2021/06/03
傳Mount Nicholson車位天價易手　1,020萬貴絕全球
柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷
18:40 2021/06/03
柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷
豪宅 私人屋苑 天巒 上水 中原地產 新地

下一篇文章

【新股IPO】BOSS直聘母公司看準網擬遞表申請美國上市 傳集資8億至9億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋