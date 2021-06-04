【豪宅蝕讓】上水天巒雙號屋3,100萬易手　業主11年蝕192萬離場

樓市連月暢旺，但二手市場錄零星蝕讓成交。中原地產新界北豪宅第三分行高級分行經理余家堂表示，上水天巒一期庫爾大道雙號屋新近以3,100萬元沽出，業主帳面蝕約192萬元。

成交單位實用面積2,018平方呎，業主最初叫價約3,280萬元，與買家議價後以3,100萬元沽出，實用呎價15,362元。代理指，新買家為同區租客，由於近日古洞地皮以高價批出，買家對區內前景感樂觀，睇樓一段時間，睇好該區前景，怕遲買會更貴，即入市單位自住。

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據了解，原業主於2010年以3,292萬元買入上址，持貨約11年，是次轉手賬面蝕讓約192萬元離場，惟若算上稅項及代理佣金等，估計實蝕逾兩百萬元。

資料顯示，天巒是位於上水雙魚河的洋房項目，由新地（00016）發展，是區內具名氣的大型豪宅屋苑。整個項目佔地逾170萬呎，提供330座花園別墅，洋房以獨立屋及半獨立屋設計，屋型及面積多元化。物業賣點之一是距離皇崗口岸僅約3分鐘車程，發展商更為住戶提供跨境專究車服務，方便住客穿梭中港兩地，早年深受內地買家歡迎。

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