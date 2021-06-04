【投資騙局】內地投資者2017年起買狗狗幣、帳面大賺逾100倍 最後無法從平台套現

▲ 周先生承認，他之前對加密貨幣並不了解。（圖取自微博）

狗狗幣（Dogecoin）近月在Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk的Twitter帖文帶動下，價格曾多次大幅上漲。不過在買入狗狗幣的同時，投資者宜留意自己使用的加密貨幣交易平台，以防誤墮騙局。內地有電視節目報道，一名狗狗幣投資者從2017年開始投資狗狗幣，直到近期打算套現時，才發現加密貨幣平台網站無法打開。

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內地媒體《北京衛視法治進行時》報道，一名來自北京的周先生表示，他在2017年時，早已瞄準狗狗幣的投資潛力，認定狗狗幣可能會大漲，因此打算長線投資，花費約10萬元（人民幣，下同）買入狗狗幣。

周先生表示，他當時選擇了一個據說「十分可信」的熱門交易網站。他指，該平台名為「北京幣雲科技有限公司交易網」，為當時全國前三名的交易平台。

其後，狗狗幣從2017年到今年一直上升，周先生手上持有的狗狗幣從10萬元暴漲至1000多萬元，中間一直沒有套現過，只在平台交易過一、兩次，當時平台能夠正常操作買賣。

但他其後發現，幣雲科技的交易網站關閉了，交易平台網站未能打開。

周先生承認，他之前對加密貨幣並不了解。他指，自己查過幣雲科技這間公司，但發現公司早在2019年8月已經註銷，幣雲科技亦沒有通知他或作出任何說明。

他指，其後再有一名自稱是幣雲科技的前員工跟他聯絡，聲稱可以把周先生持有的狗狗幣轉移到其他平台。不過該名人士表示，周先生需要向他繳交手續費。周先生懷疑當中有詐。他表示，不清楚能否收回投資的錢，對此感到非常無奈。

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編輯﹕賴奕羚