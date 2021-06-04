  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (五) 20:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】研發開支致虧損市場反受落 惟對新產品及銷售審慎 麥格理給予微創評級降至「跑輸大市」

股樓投資 20:11 2021/06/04

分享：

麥格理發表研究報告，指微創醫療 （00853） 旗下微創醫療機器人計劃今年到香港上市，或對股價帶來短期刺激。該行指，微創估值未必受短期盈利表現影響，因為研發開支增加而錄得虧損，反而有助投資者對其創新及長期增長更有信心。

延伸閱讀：【大行點睇】內地放寬三孩政策 麥格理指可從3準則選股 薦9大股份，見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過該行指公司新產品及銷售有較審慎的看法，在去年錄得1.91億美元虧損遜市場預期下，市場對公司今明兩年的盈利能力大幅下調，不過公司股價仍然持續向上。麥格理下調公司今明兩年盈利預測，不過計算開發中產品的價值後，目標價由36元增至53.38元，但評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」。

微創今日股價跌1.4%至63.3元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 銷售 目標價 微創醫療（00853）

上一篇文章

【新股IPO】科濟藥業2171下星期一開始招股 入場費約16565元

下一篇文章

新盤熱售、白居二搶客　周末二手睇樓量按周靠穩微跌　連續14周企穩500組活躍水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋