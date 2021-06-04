【大行點睇】研發開支致虧損市場反受落 惟對新產品及銷售審慎 麥格理給予微創評級降至「跑輸大市」

麥格理發表研究報告，指微創醫療 （00853） 旗下微創醫療機器人計劃今年到香港上市，或對股價帶來短期刺激。該行指，微創估值未必受短期盈利表現影響，因為研發開支增加而錄得虧損，反而有助投資者對其創新及長期增長更有信心。

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不過該行指公司新產品及銷售有較審慎的看法，在去年錄得1.91億美元虧損遜市場預期下，市場對公司今明兩年的盈利能力大幅下調，不過公司股價仍然持續向上。麥格理下調公司今明兩年盈利預測，不過計算開發中產品的價值後，目標價由36元增至53.38元，但評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」。

微創今日股價跌1.4%至63.3元。

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