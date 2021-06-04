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新盤熱售、白居二搶客　周末二手睇樓量按周靠穩微跌　連續14周企穩500組活躍水平

股樓投資 20:06 2021/06/04

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據美聯物業分行統計，6月份首周末（6月5日至6日）15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約520組，較上周末約523組，輕微回落僅0.6 %，並連續14個星期保持逾500組的活躍水平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，踏入6月份樓市繼續旺熱，多個全新盤列隊登場，其中新盤「票王」柏傲莊III本周末正式推售，項目累錄超逾2.7萬個登記，超額認購逾80倍，膺九七回歸後票王，反映樓市氣氛火熱。儘管項目凍結大批購買力，惟二手市場不乏捧場客，不少客戶睇好後市走勢，不惜追價入市，二三線屋苑高價成交湧現，加上屯馬線即將於本月底通車，連貫東西各區，交通更添方便，對樓市進一步帶來刺激作用，他預期，本月樓市交投繼續活躍。

延伸閱讀︰

柏傲莊III收逾2.7萬票　不足一年打破九七後新盤票王紀錄　鄭志剛：品牌效應造就報捷【下一頁

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本周末新界區票王新盤推售，搶佔市場不少焦點，導致本周末港島區內4個指標屋苑的預約睇樓量按周輕微回落約3.6%至約132組水平。太古城預約睇樓量則靠穩，仍保持活躍水平。藍灣半島上月份交投表現活躍，亦由於屋苑樓價相對低水，故吸引不少外區客垂青，惟盤源消化及市場不少新盤應市，本周末該屋苑預約睇樓量輕微減少。

九龍區7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約150組，較上周末升4.9%。德福花園本周末預約睇樓量暫錄約16宗，按周升6.7%。此外，屯馬綫月底啟用，利好該區交通更添方便，區內二手睇樓氣氛理想，黃埔花園本周末預約睇樓量持續活躍，暫錄約20組，按周升約5.3%。

新界區方面，4個指標屋苑預約睇樓量暫錄約238組，按周微跌約2.1%。代理表示，沙田大圍站上蓋柏傲莊III將於周六開售，大市焦點盡在該盤，而且鎖緊不少市場資金，區內睇樓活動有所放緩，沙田第一城本周末約有35組客預約睇樓，按周減少約12.5%。此外，映灣園周末預約睇樓量按周錄約70組，維持活躍水平。

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撰文 : 謝昕蕎

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