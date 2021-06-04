【大行點睇】敏華獲兩大行唱好 瑞銀目標價最牛

中金及瑞銀今日（4日）均發表報告唱好敏華控股（01999），帶動股價上升，午後升幅曾擴大至6.4%，高見19.86元，收市報19.74元，仍升5.8%，成交額達2.9億元。

中金發表研究報告指，與敏華控股（01999）管理層會面及對其進行渠道調研後，認為公司第二季銷售有望延續首季度高增長的勢頭，上半財年業績有望持續快速成長。該行指，敏華在品牌、產品及渠道等方面優勢明顯，內銷市場也持續擴大，且海外市場定單快速增長，重申對其「跑贏行業」評級，上調目標價10%至22元，並為行業首選股。

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瑞銀報告則指，原材料價格自去年下半年起上升，為傢俬行業的生產者帶來挑戰，但對敏華前景有信心，認為公司可以渡過，因此將目標價由22.5元上調8.9%至24.5元，並予其「買入」評級。該行指，公司透過成本控制與提價，將有效消除成本上升因素，並令2021財年下半年毛利率大致維持。

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記者：郭秀慧