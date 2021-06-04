【領展823】涉及金額達32億元人民幣 領展出手收購廣州購物中心

領展 （00823） 公布，將以32.05億元人民幣的價格，收購位於廣州的太陽新天地購物中心，及相關債務，較物業於今年5月24日估值折讓約4.3%。領展將以內部資金及融資安排支付相關款項，並對冲大部分涉及的匯價波動。根據領展於2020年9月30日公布的財務報表，交易完成後，領展備考經調整債務對資產總值比率將由19.2%升至20.4%。領展預計將於2021年6月完成交易，並於交易完成後外聘物業管理經理，負責日常管理工作。

太陽新天地購物中心位於廣州市天河區珠江新城，樓高8層連4層地庫，物業為商業物業，提供約90,113平方米總零售面積，以及800個泊車位的停車場，為區內唯一具規模的購物中心。截至2021年5月24日，購物中心的租用率約70.3%，但基本租金收入遠低於同區其他管理完善的商場，預計翻新後有望成為綜合休閒及購物中心點，物業租金增長具潛力。

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