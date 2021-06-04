  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (五) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展823】涉及金額達32億元人民幣 領展出手收購廣州購物中心

股樓投資 19:55 2021/06/04

分享：

領展 （00823） 公布，將以32.05億元人民幣的價格，收購位於廣州的太陽新天地購物中心，及相關債務，較物業於今年5月24日估值折讓約4.3%。領展將以內部資金及融資安排支付相關款項，並對冲大部分涉及的匯價波動。根據領展於2020年9月30日公布的財務報表，交易完成後，領展備考經調整債務對資產總值比率將由19.2%升至20.4%。領展預計將於2021年6月完成交易，並於交易完成後外聘物業管理經理，負責日常管理工作。

太陽新天地購物中心位於廣州市天河區珠江新城，樓高8層連4層地庫，物業為商業物業，提供約90,113平方米總零售面積，以及800個泊車位的停車場，為區內唯一具規模的購物中心。截至2021年5月24日，購物中心的租用率約70.3%，但基本租金收入遠低於同區其他管理完善的商場，預計翻新後有望成為綜合休閒及購物中心點，物業租金增長具潛力。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 零售 人民幣 廣州 領展 廣州市 物業 車位 物業管理 收購

上一篇文章

【網購創業@iM網欄】移民外國搵工難 代購以外的網購創業

下一篇文章

【加密貨幣】加密貨幣支持者邁阿密市長抱怨：「馬斯克令比特幣缺陷暴露」　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋