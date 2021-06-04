【買樓理財】深信一個原因！　白居二客即睇即買將軍澳居屋

新一批白居二出籠，部分買家深信住宅供應出現斷層，擔心遲買更貴，故紛紛加快入市。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳彩明苑D座低層04室，實用面積約506平方呎，兩房間隔，原業主最初開價498萬元，近日終減至488萬元易手，實用呎價約9,644元。

據了解，原業主於2018年4月，以約370萬元二手（未補地價）購入單位，持貨至今約3年，現帳面賺約118萬元，物業期內升值約32%。

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蔡庭勇續說，彩明苑鄰近港鐵調景嶺站，交通便利，而買家為白居二客，估計日後樓宇供應出現斷層，便決定加快入市，並即睇即買，用作上車之用。他續說，目前屋苑綠表市場約有32個二手放盤，叫價由500萬元起。

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