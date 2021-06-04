【大行點睇】中金睇好藍月亮股權激勵計劃　維持「跑贏行業」評級　料潛在升幅達70%

中金發表報告指，藍月亮通過股權激勵計劃，擬設立信託並買入不超過已發行股份5%之股權，認為有利於綁定核心員工利益，提升團隊積極性，亦反映管理層對公司發展的信心，維持給予「跑贏行業」評級，目標價18.2元。

中金又指，從618預售表現來看，藍月亮的洗衣液登上天貓618護色常規洗衣液品類第一，近期推出嬰兒專用洗衣液等新品。該行重新看好公司在渠道拓展、品類擴張及運營提效的增長前景，維持今明兩年盈測不變，現價相當於預測市盈率31及25倍，維持目標價18.2元，相當於預測市盈率53及43倍。

大行對藍月亮評級及目標價：

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