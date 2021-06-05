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【科技一周回顧】Facebook全力強化商業通訊功能　華為發布鴻蒙系統

科技 12:00 2021/06/05

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Facebook】Facebook選下多個平台　全力強化商業通訊功能

Facebook本周 於線上舉行的F8 Refresh開發者會議上有多項發布，明顯可見Facebook極力強化旗下平台訊息通訊功能，加強對企業開發者的技術支援，重點在於讓企業開發者在不同平台，都可運用API（應用程式介面），開發適合自家用戶需求的訊息應用，以讓商業用戶加強與消費者的互動。

Facebook旗下三大通訊平台：Instagram、Messenger以及WhatsApp，均各自推出供開發者使用的更新，讓企業可在不同平台，保持與消費者的聯繫。

2/ 【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題

華為近年為了擺脫Android和Google Play生態系統，一直積極建立自家的鴻蒙作業系統（HarmonyOS）。華為宣佈HarmonyOS 2及多款華為新產品正式登場，消費者業務CEO余承東指，將會應用於智能家居、智能辦公、智慧出行、運動健康及影音娛樂5大生活場景，並提供一站式解決體驗割裂的方案。

【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場　成首批搭載鴻蒙系統2.0產品

多款搭載HarmonyOS 2的新產品，包括：華為智能手錶WATCH 3系列以及華為平板產品MatePad Pro。

3/ 【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同

微軟（Microsoft）CEO繼上周Build 2021開發者大會上搶先預告新一代Windows，表示已在測試開發下一代Windows後，終於正式宣布於今月24日美東時間上午11點，正式發布新版Windows作業系統。綜合外媒報道，新版Windows在內部的開發代稱為「Sun Valley」 ，可能在UI（用戶介面）上大幅改動，並且導入新應用程式商店。

4/ 【終止服務】Google相簿「無限空間」今起終止　兩招釋出更多容量

Google相簿（Google Photos）一直是不少人用作備份照片及影片的地方，不過由6月1日起，Google相簿正式不再提供無上限的免費空間，未來只提供15GB免費儲存空間。怕未來空間不夠用？Google就教大家兩招，釋出更多容量。

責任編輯：張寶燕

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