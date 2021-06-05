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【網民熱話】頑皮哈士奇咬爛主人張千元大鈔　主人起身見鈔票遍佈一地　網民獻計不同菜色烹調「狗肉」

理財智慧 09:00 2021/06/05

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寵物雖然可愛，但有時它們的無心舉動經常令主人哭笑不得。最近有網民在討論區分享，他在睡覺時突然聽到「沙沙聲」，感覺不對勁，於是起床查看，不料一望發現家中的哈士奇（husky）把他多張千元大鈔咬爛，網民欲哭無淚，更嘆：「點解平時佢咁蠢會識開櫃檯」，不知道那些鈔票還可不可以到銀行更換。更放上多張哈士奇的圖，指它似乎不知悔改。

【網民熱話】工作時間午睡 不照顧小孩 外傭種種惡行難以忍受 辭退她竟報警　【下一頁

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【職場熱話】同事行近寒氣迫人　每日帶紅色木盒放枱面　疑似「養鬼仔」　事主不禁追問反遇上怪事　【下一頁

帖文一出，引起網民熱議，不少網民都同情事主遭遇，「我見到第一張相都feel到痛」、「RIP 試下去換」；另有網民就獻計以不同菜色去烹調「狗肉」，「今晚食狗肉」、「紅燒定清蒸」、「柱侯醬爆炒！」、「氣炸狗肉」。亦有網民笑言可把狗隻拿到銀行更換，之後亦有網民附和「是，可以換隻新的husky」、「換狗狗幣」。

而根據金管局網頁指出，若市民遇到紙幣破損的問題，可到發鈔銀行兌換。銀行會按既定的準則來驗證真偽和損毀程度，例如是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毀面積是否超過25%等。一般來說，如果無以上問題，銀行都會兌換給市民。

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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