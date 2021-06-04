【加密貨幣】加密貨幣支持者邁阿密市長抱怨：「馬斯克令比特幣缺陷暴露」　

比特幣價格向來以高波動見稱，本周五（4日）Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）於貼文中提及比特幣，並在旁邊加了一個「心碎」的符號，或暗示與比特幣「分手」，引起比特幣價格下跌，他發帖文比特幣尚處於38,500美元水平，最新已經跌至36,573美元。

邁阿密市長Francis Suarez接受CNBC訪問時稱，儘管自己是馬斯克的粉絲，但他亦抱怨指馬斯克暴露了比特幣的一個缺陷。事關馬斯克的一篇Twitter，就能讓比特幣價格波動10%至20%，「這是一個大問題」，他指這種價格波動表明比特幣不能用於對沖法定貨幣。

Suarez解釋道：「從大宗商品到美元，一切資產都有波動」，但他強調不是比特幣這種10%至20%的波動。不過作為加密貨幣的擁護者， 他認為一旦比特幣有了足夠的交易量與更高的穩定性，未來就能夠對沖法定貨幣。

Suarez還坦言，自己同時持有比特幣和以太幣。他指自己在今年3月美國參議院通過了1.9萬億美元財政刺激方案時就買入了上述兩種加密貨幣，「通脹是無法避免的，必須有對沖工具。」

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编辑：李勝男