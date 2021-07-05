【疫苗優惠】香格里拉推一年無限次免費住宿抽獎　7月5日中午12時開始登記（附登記連結）

▲ 香格里拉推一年無限次免費住宿抽獎 名額一個

香格里拉 （00069） 推出疫苗接種抽奬活動，送出2022年一年免費住宿，適用於香格里拉集團全球100多間酒店，名額為一個，7月5日中午12時開始登記。所有持有香港身份證的永久和非永久居民，包括持有香港工作簽證的人士，均可參加是次活動。抽奬活動網站（可按此）

香港居民年滿18歲，並於8月31日或之前完成接種兩劑疫苗，均可參加是次抽奬活動。參加者須於8月31日下午11時59分或之前（香港時間）透過活動網站進行登記及遞交申請。抽獎結果將於2021年9月29日在活動網站公布，並於同日在本地報章刊登結果。得獎者亦會以登記時提供的聯絡方式獲得個別通知。

香格里拉集團董事長郭惠光表示，明白市民都渴望再次出遊，因此不斷嘗試新方式以確保客人能安心旅遊。集團相信接種疫苗對保護自己、親人及社區至關重要。過去17個月都十分艱難，故希望社區能夠團結起來，順利渡過難關。

相關文章：【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠 商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦