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【每日焦點】外媒料iPad Pro增反向無線充電　三星平價5G機2,200元有找

科技 19:30 2021/06/04

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現時蘋果公司（Apple）iPad Pro採用USB-C充電，不過據《彭博》最新報道指出，蘋果正開發具有無線充電功能，採用玻璃機背的iPad Pro，並計劃明年推出該款iPad Pro。

《彭博》還認為，未來有望見到搭載反向無線充電功能的iPad Pro。可允許用戶直接將iPhone，或是其他搭載無線充電功能的蘋果產品直接放在iPad Pro背面來獲取電力。

【iPad無線充電】傳iPad Pro換走鋁金屬機背　加入無線充電功能

小米、小米旗下的紅米（Redmi）及POCO過去頻頻推出平價5G手機搶攻市場，三星最新更發布了最平價5G手機 Galaxy A22 5G，搶攻市場。

三星表示Galaxy A22 5G的定價會因應配置及地區而不同，不過即使是一向以高昂見稱的歐洲市場，Galaxy A22 5G的64GB及128GB版本，分別僅售229及249歐元（約2,150港元及2,340港元）；香港的售價及上市安排則有待官方公布。

【平價5G機】對撼小米機價　三星發布Galaxy A22 5G　售約2,150元

責任編輯：張寶燕

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