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【你財策劃師】公營機構管理層望 55歲退休 投資需不斷檢視(上)

名人薈萃 15:58 2021/06/06

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【你財策劃師】公營機構管理層望 55歲退休 投資需不斷檢視(下)：【下一頁】

不少人都希望能提早退休，同時又有所保障，因而選擇投資，但如何投資才能為未來提供最合適的打算，今期《你財策劃師》也許能幫到你。讀者Fanny想知道自己在55歲或之前是否可以提早退休。她採用了「4%法則」的估算方法，來計算將來退休入息及儲備需要，假如有1,000萬元投資資產，能夠提供4%收益，每年便有40萬元收入，應該能夠應付期望退休生活。

另外，她擁有一層由個人名義持有的出租物業，但對如何處理未有定案。現時她的資產總數約529萬元，若期望50歲退休，屆時能夠運用「4%法則」製造每年40萬元收入，這529萬元的資產便需要在9年後價值倍升。假設Fanny 55歲時才退休，每年回報需要約5.2%便可以達到期望目標，而且還未計在未來14年她仍然會有儲蓄，每月盈餘能夠協助滾存更多回報，因此當回報能符合預期，她有機會在更快的時間，達到期望退休生活。

不過，我提醒Fanny要注意兩方面，首先回報本身便存在不確定性，若以40多年來計算，她必須最少每年檢討組合，當出現明顯差異便要作出調整，才能提升達標的機會。第二方面便是支出問題，退休後的支出可增可減，主要都是和健康狀況變化有關。Fanny沒有為交稅做儲備，她記得每年應該要交稅約10萬元，所以扣除這筆支出後，其餘才能夠用作財富增值，所以每年可儲蓄約28萬元。Fanny現時租屋住，和丈夫平分租金，如到退休時沒有自住物業，手上資金便要應付生活支出以外，亦需要預一筆資金作為租金支出。

不贊成申請安老按揭

問到是否可以利用安老按揭來製造退休入息，同時留在香港退休，因為她想過可以到50至55歲時累積達到1,000萬元資產，之後將大部分資金用作買樓作為退休安樂窩，再運用安老按揭製造生活費，我認為這不是好的方案。因為當她55歲申請安老按揭，通常都會期望有終身入息，所以在提取入息選項中便會選擇終身，運用「安老按揭計算機」計算，假如要終身獲得收入，每月只有13,200元收入，這是55歲時的金額，再計算通脹因素，等同於大約現值1萬元，相信難以應付Fanny的生活需要。

免費助你解財難

讀者如有任何理財疑難，可透過【網址】填妥表格或將個人資料及理財目標電郵至alvinlam@hket.com，相約面談。為保障讀者私隱，個案會以化名刊登，一切資料絕對保密。本欄已成立Facebook專頁，請登入Facebook並搜尋「你財策劃師」。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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