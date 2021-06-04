▲ 【疫苗優惠】新鴻基地產推「日日有獎抽」抽獎 7月8月每日送兩部iPhone12、涉款逾千萬元

新鴻基地產 （00016） 主席郭炳聯親筆簽名致函員工，宣布疫苗假期計劃並且預告集團將在7月、8月推出涉款逾1000萬元的「齊齊打疫苗，日日有抽獎」獎勵計劃。新地表示，完成接種兩劑新冠疫苗的集團員工和香港市民在7月、8月都可每日參加抽獎，包括iPhone12一部連旗下數碼通 （00315） SmarTone 5G計劃，員工、香港市民各一部。

新地表示，抽獎獎品尚包括酒店餐飲現金券、一田超市禮券、Staycation宅度假住宿套票及The Point 積分，詳情會另作公布。

郭炳聯稱，新地在疫情下不少業務受影響，包括商場、物業管理和酒店營運，接種疫苗可在公司、家庭和社會建立群體免疫。

一文看清商界打針抽獎優惠，可見【疫苗優惠】

新地同時讓員工在辦公時間接種疫苗，而且接種當日、翌日都可留家休息，也會與港府商議安排外展接種隊在寫字樓為同事及家屬接種疫苗，集團也會為同事接種前安排健康風險評估。

相關文章：

【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排 邊間有打針假？（不斷更新）

【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元 送200元電子購物禮券

【疫苗抽凱滙】信和華置抽樓活動6月15日開始接受登記 網站率先開放（附短片及抽獎網址）

【疫苗抽凱滙】信和華置推1080萬凱滙單位作疫苗抽獎 包買樓稅、辣招稅（附單位間隔圖）