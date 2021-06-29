【疫苗優惠】新鴻基地產「日日有獎抽」抽獎逾45萬人登記　7月1日起每日送兩部iPhone12（附登記網址）

▲ 【疫苗優惠】新鴻基地產「日日有獎抽」抽獎接受登記 每日送兩部iPhone12（附登記網址）

新鴻基地產 （00016） 涉款逾1000萬元的「齊齊打疫苗，日日有抽獎」獎勵計劃詳情出爐。新地指，千萬元大抽奬自6月25日早上9時起接受登記，截至6月29日已有逾45萬人登記。抽獎將於7月1日起抽出首批幸運兒，得獎者將在抽獎期內每日的下午1時30分由電腦系統隨機抽出，名單將於抽獎日翌日下午5時於活動網站公布，新地亦會發短訊予得獎者登記的流動電話號碼。

【按此】進入活動網站（6月25日早上9時開始運作）

圖看每日獎品及抽獎詳情

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新地表示，市民在7月、8月連續62日都可每日參加抽獎，獎品包括iPhone12一部連旗下數碼通 （00315） SmarTone 5G計劃，員工、香港市民各一部。

一文看清商界打針抽獎優惠，可見【疫苗優惠】

年滿18歳及在登記當天已在港接種兩劑新冠疫苗的香港永久性居民 ，可於登記期內（2021年6月25日早上9時至2021年8月31日中午12時止），在活動網站 登記，或到新地旗下23家指定商場1之顧客服務中心，由職員協助進行網上登記。所有參加者只需登記1次，未中獎的參加者會自動參加餘下的抽獎， 一直至8月31日最後抽獎為止。

此外，合資格的 The Point會員將可以獲多一個抽獎名額（即共兩個抽獎名額），中獎機會倍增。

每日獎品加碼至112份

新地獎品加碼由每日送出92份增至112份獎品，共送出接近7000份獎品，大抽獎的獎品由新地和郭氏家族一同出資。

郭炳聯稱，新地在疫情下不少業務受影響，包括商場、物業管理和酒店營運，接種疫苗可在公司、家庭和社會建立群體免疫。

新地同時讓員工在辦公時間接種疫苗，而且接種當日、翌日都可留家休息，也會與港府商議安排外展接種隊在寫字樓為同事及家屬接種疫苗，集團也會為同事接種前安排健康風險評估。

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