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【晶片短缺】晶片荒必致價格上漲？ 經濟學家指並非必然

股樓投資 19:32 2021/06/04

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全球晶片面對短缺問題，法國外貿銀行 (Natixis) 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 表示，儘管全球晶片短缺仍沒有緩解的跡象，但並非所有類型的晶片都受到同樣程度的影響，某些晶片或已供過於求。

【美股分析】「災難預言家」葛拉漢指已屆泡沫末期 看淡美股科技股、SPAC後市

他指，部份低階晶片因中國的巨額投資而產能過剩，因此低階晶片的價格或會下跌，但市場真正短缺的是與5G及電動車相關的晶片，這些晶片價格將會上漲。

此外，晶片短缺亦令部份公司加劇對供應的擔憂，甚至有公司開始囤積晶片庫存，也是造成晶片短缺的另一個原因之一，而地緣政治也是其中的一個造成晶片荒的原因之一。Garcia-Herrero指，這些地緣政治風險不會消失，美國正提高該國的半導體製造能力，皆因美國企業雖能設計晶片，但目前全球大部份晶片都還是由台灣、南韓和中國製造。

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撰文 : 林展鋒

亞太 經濟 晶片 政治 南韓 地緣政治 設計 美國 法國 5G

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