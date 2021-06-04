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遊葡萄牙不再豁免檢疫 英遊客急返國避隔離

環球社會熱點 19:07 2021/06/04

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英國政府近日更新旅遊限制，將葡萄牙移出「綠色地區」名單，代表英國民眾從葡萄牙返國後，需接受居家隔離及自費檢測。有英國媒體報道指，不少英國人未來數周的旅遊計劃被打亂，亦有不少英國人選擇提早離開葡萄牙，避免自費檢測。

英國收緊旅遊限制 憂慮變種病毒威脅 【下一頁】

英國政府提升葡萄牙至警戒級別，返英民眾不但需居家隔離10天，還需在隔離期間自費進行2次聚合酶鏈反應（PCR）檢測，料每個家庭約需額外花費1,000英鎊（約1.1萬港元）。為避免額外開支，不少英國家庭選擇在下周二（8日），新令生效前趕回英國。

英國媒體《每日郵報》報道，貝多（Karen Beddow）在得悉收緊政策消息時，正與家人在葡萄牙南部阿爾加維（Algarve）渡假。數小時後，她便決定提早2天結束行程回國。雖然更改航班費用全免，但需再次預約新冠測試時間，縮減渡假的時光。不少正在葡萄牙渡假的英人皆對新例感到憤怒，批評政府未和民眾交流便更改政策，令民眾被迫改變行程。

英國Delta變種個案增8成 出現尼泊爾版本  【下一頁】

同時，亦有不少英國人因為新令而需要取消原定的渡假行程。沃爾夫（Laura Wolfe）透露，去年已因為疫情取消在葡萄牙的渡假行程。今年為到阿爾加維渡假2周，已和男友完成接種新冠疫苗。雖然預定行程涉及的6,000英鎊（約6.6萬港元）可以取回，但對無法離境渡假依然感到十分失望。葡萄牙豪華酒店Monte Farm House常務經理內圖（Pedro Neto）表示，酒店已經接到不少退訂申請。

英國最大旅行社TUI形容，收緊旅遊限制將令旅遊業再次衰退。經理Andrew Flintham表示，政府提升葡萄牙至警戒界別，對顧客信心造成無法挽回的破壞。歐洲第二廉航易捷航空（EasyJet）行政總裁隆格倫（Johan Lundgren）則表示，對英國政府決定感到驚訝，對已經預定前往葡萄牙與親友團聚的英國人而言，無疑是巨大打擊。

責任編輯：李俊儀

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