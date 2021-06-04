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【頭騰大戰】騰訊副總裁「豬食論」掀罵戰 字節跳動斥遭騰訊屏蔽封禁3年（第二版）

Hot Talk 21:31 2021/06/04

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騰訊副總裁孫忠懷「豬食論」，掀起騰訊、字節跳動罵戰。

騰訊 （00700） 、字節跳動（ByteDance）兩大互聯網巨頭掀起罵戰，騰訊副總裁孫忠懷在第九屆中國網絡視聽大會上，稱部分低智低俗短視頻長期影響用戶心智，迅速拉低一代人的審美品味，「個性化分發太厲害了，你喜歡豬食看到的就全是豬食」。相關言論引起軒然大波，字節跳動副總裁李亮公開發文，稱「這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台」，「事實上，騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。」

內地以「頭騰大戰」稱呼今日頭條（字節跳動曾改名）和騰訊的衝突。騰訊尚未回應字節跳動相關指控。

騰訊總裁劉熾平再減持30萬股 套現近1.9億元【下一頁】

兩大巨頭的罵戰愈演愈烈，字節跳動今日以《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（2018-2021）》為題發文反擊，34頁長文按時間線，列舉近3年騰訊對旗下產品的屏蔽和封禁行為。

字節跳動在文章中表示，騰訊某高管在公開場合污名化短視頻行業，認為短視頻平台給用戶餵豬食，稱大量海量的短視頻「拉低用戶心智」，「非常反智低俗」，此番「豬食論」，是極其傲慢且不公允的。

字節跳動文章節選

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字節跳動又指，騰訊以各種方式屏蔽、封禁、污名化短視頻同行，對字節跳動旗下抖音、火山小視頻、西瓜視頻封禁持續三年，波及用戶總量超10億。直到現在，由於微信的封禁，每天仍有超過4900萬人次主動分享抖音至微信或QQ時受阻。

根據字節跳動列出的事件表，騰訊系產品在2018年3月首次封禁抖音，在2018年4月正式封殺抖音、西瓜視頻、火山小視頻，相關分享連結在微信、QQ內無法正常播放。微信在2019年1月下架今日頭條小程序。

抖音﹕沒有封殺騰訊的抖音官方帳號

抖音其後表示，近日有傳聞指，騰訊在抖音的官方帳號早已被封殺，該傳聞純為謠言。抖音解釋，騰訊公司2018年3月曾於抖音平台開設帳號，當時該帳號為未認證狀態。

其後在6月19日，抖音收到騰訊委托律師事務所的郵件投訴，郵件顯示，連同上述帳號在內的12個抖音帳戶涉未經騰訊同意，借用「騰訊」名義散佈虛假信息。因此，抖音按照騰訊公司要求，將有關帳號封禁一周。

抖音又澄清，有傳聞指，今日頭條封殺微信、微博在先，但今日頭條從來未有封禁微信、微博鏈接。

（第二版新增﹕抖音澄清沒有封殺騰訊的抖音官方帳號）

相關文章：

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編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 微信 QQ 抖音 字節跳動

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