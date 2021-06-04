【頭騰大戰】騰訊副總裁「豬食論」掀罵戰 字節跳動斥遭騰訊屏蔽封禁3年

▲ 騰訊副總裁孫忠懷「豬食論」，掀起騰訊、字節跳動罵戰。

騰訊 （00700） 、字節跳動（ByteDance）兩大互聯網巨頭掀起罵戰，騰訊副總裁孫忠懷在第九屆中國網絡視聽大會上，稱部分低智低俗短視頻長期影響用戶心智，迅速拉低一代人的審美品味，「個性化分發太厲害了，你喜歡豬食看到的就全是豬食」。

內地以「頭騰大戰」稱呼今日頭條（字節跳動曾改名）和騰訊的衝突。騰訊尚未回應字節跳動相關指控。

相關言論引起軒然大波，字節跳動副總裁李亮公開發文，稱「這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台」，「事實上，騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。」

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兩大巨頭的罵戰愈演愈烈，字節跳動今日以《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（2018-2021）》為題發文反擊，34頁長文按時間線，列舉近3年騰訊對旗下產品的屏蔽和封禁行為。

字節跳動在文章中表示，騰訊某高管在公開場合污名化短視頻行業，認為短視頻平台給用戶餵豬食，稱大量海量的短視頻「拉低用戶心智」，「非常反智低俗」，此番「豬食論」，是極其傲慢且不公允的。

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字節跳動又指，騰訊以各種方式屏蔽、封禁、污名化短視頻同行，對字節跳動旗下抖音、火山小視頻、西瓜視頻封禁持續三年，波及用戶總量超10億。直到現在，由於微信的封禁，每天仍有超過4900萬人次主動分享抖音至微信或QQ時受阻。

根據字節跳動列出的事件表，騰訊系產品在2018年3月首次封禁抖音，在2018年4月正式封殺抖音、西瓜視頻、火山小視頻，相關分享連結在微信、QQ內無法正常播放。微信在2019年1月下架今日頭條小程序。

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編輯：陳健婷