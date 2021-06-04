【美股焦點】電動卡車製造商Workhorse成散戶新寵　三日內累升近六成

近期Reddit散戶愛股再次炒起，除了AMC股價飆升以外，美國電動卡車製造商Workhorse（WKHS）於短短5個交易日內已經升逾6成。本周三WKHS最高曾升59%，收市升幅收窄至28%，是自1月26日以來最大單日升幅。

WKHS股價曾於去年走高，很大程度上可以歸結於去年Tesla（TSLA）的強勁升幅。在電動車趨勢以及環球低息環境下，Tesla去年狂升7倍，投資者紛紛找尋「下一個Tesla」，令不少電動車初創企業受惠，去年股價齊齊飆升。不過隨著今年更多傳統汽車巨頭殺入電動車市場，Tesla股價已經自高位回落逾三成，市場對電動車股的狂熱情緒已經有所消退。

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據外媒報道，WKHS現時在市場上的沽空比例高達48%，或因此吸引了Reddit散戶的注意。今年年初上演的GME散戶挾空機構事件，短短兩周時間內吸引了環球散戶的參與，同時引發了美股短暫的回調，而WKHS極有可能是散戶們新的挾空對象之一。

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编辑：李勝男