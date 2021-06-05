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Walmart推自家製應用程式　冀助員工提升工作效率

商業 10:00 2021/06/05

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Walmart 近日推出一款名為 Me@Walmart的應用程式，用户為旗下員工。（Walmart 官方圖片）

全球最大零售商Walmart致力於改進員工服務質素，從而為客戶提供更優質的購物體驗。該企近日推出一款名為 Me@Walmart的應用程式，用户為旗下員工。Walmart指，研發該應用程式的目的為協助員工管理日程，透過引入不同功能節省他們的工作時間，提高整體工作效率。 

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該應用程式提供一共四大功能，包括日程安排、移動打卡（Mobile Clock In）、一鍵通（Push-to-Talk）及人工智能助理（Ask Sam）。員工可透過其中日程安排的功能查看他們的輪班時間表，並在需要時申請更改他們的工作時間。員工到達商店後，只需利用移動打卡功能，按一下按鈕即可打卡 。

而一鍵通則為員工提供即時聯繫的途徑，提升他們應對客戶要求的反應度。此外，該應用程式設人工智能助理，員工可透過Ask Sam功能快速找尋商品位置，節省時間 。

為確保員工擁有與時並進的手機來下載該應用程式，該企計劃向超過74萬名員工免費提供一款全新的三星（Samsung）Galaxy XCover Pro 智能手機以配合其計劃。Walmart表示，他們正研究在該應用程式中增加擴增實境 （Augmented Reality）的技術，幫助縮短員工把商品從倉庫送到銷售區所需的時間。

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責任編輯：陳泳如

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