【美元前景】美元升浪未完 專家最牛看95

▲ 憧憬美國就業數據強勁，聯儲局提早退市加息，令美元重上90關。

俄羅斯為去美元化，擬把涉及總值1,190億美元的主權基金，盡沽當中的美元資產；外電指約佔組合35%，涉資415億美元。不過，滙市專家皆指，對美滙指數的短暫衝擊有限。

相反，美國經濟數據持續強勁，市場憧憬聯儲局提早收水退市，大行如花旗估計儲局最快或於第4季開始縮減買債規模，以及可能於明年底恢復加息，刺激10年期美債息重上1.63厘，美滙指數也重返90大關。而中資名家料美元升浪未完，最牛睇今年內再挑戰95高位，年底目標94。

惟分析普遍相信，儲局於6月中的議息會議仍按兵不動，再緊盯7月份的就業數據等，及至8月底Jackson Hole年會後，主席鮑威爾才會放風出招。

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中信銀行（國際）經濟師李業勤今天（6月4日）回應本報查詢指，儲局將採漸進方式出售去年因應新冠疫情所購買的138億美元公司債及ETF，明顯少於其每月1,200億美元的購債規模，相信對美滙指數的影響很微。此外，據俄羅斯財政部數據，俄羅斯主權基金所持有的美元資產總值約415億美元，如全部沽售，同樣對美滙指數的負面影響有限。

李業勤預期，美滙指數今年低位為89.4，最高可見95，年底目標為94。

專家料美滙試衝95新關【下一頁】

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧認為，未來2至3個月的美國就業數據對美元影響更為重要。展望美元短中長期前景，料3個月內預測為92.14， 未來6至12個月預測為93.82，長綫預測則為94.07。

上商研究部主管林俊泓不約而同暫不太看淡美元，畢竟儲局持有企業債券及ETF規模不大，還比不上一天成交量。相反，任何退市行動，都可能觸及市場神經。況且，息口上升帶動美滙指數上揚，料美元在90至93上落。

韓資樂天證券銷售總監陳欣預期，美元今年高低位介乎89至94，年尾目標91。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源