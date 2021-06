【印度疫情】奶奶染疫擁抱新抱播毒 只因不滿被隔離

▲ 印度一名感染新冠肺炎的奶奶強行在家中擁抱新抱,試圖將病毒傳染給對方。

印度的新冠肺炎疫情近期雖然有回落趨勢,但每日新增確診數字仍達10多萬宗。印度一名奶奶不幸患上新冠肺炎,但因為要在家中隔離而心生不滿。奶奶竟然強行在家中擁抱新抱,試圖將病毒傳染給對方,更怨恨地表示若自己死了家人都別想開心生活。

《今日印度》(India Today)報道,印度特倫甘納邦(Telangana)一條名為Somaripeta的村莊内,有名婦人感染了新冠肺炎。《今日印度》引述這名婦人的新抱指,所有家人都和染疫的奶奶保持距離,家人會把食物放在指定區域,而奶奶也不准和家中的孫兒接觸。

豈料奶奶因被隔離而心生怨憤,竟然強行抱住新抱,同時激動地表示:「我到時死了,你們還想開心地生活嗎?」(Do all of you want to live happily when I die?)

新抱更覆述奶奶當時表明是刻意要自己感染:

奶奶擁抱我同時更說,我也應該要感染新冠肺炎。 (My mother-in-law hugged me saying that I should also get infected with Covid-19.)

不滿確診者死亡 印度親友圍毆醫生洩憤(有片) 【下一頁】

新抱遭奶奶擁抱後,經檢測證實感染新冠肺炎。雪上加霜的是,丈夫一家更將她趕出家門,導致新抱要返回位於另一條村的娘家養病。報道指,這名新抱目前留在姐妹的家中隔離和接受治療。

根據印度截至周五(4日)的數據,印度在過去一日再增13.2萬人確診新冠肺炎,累計確診數字超過2,857萬宗。另外,印度同日再增2,713名新冠患者死亡,累計死亡數字超過34萬。

責任編輯:鄭錦玲