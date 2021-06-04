  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (五) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度疫情】奶奶染疫擁抱新抱播毒 只因不滿被隔離

環球社會熱點 18:39 2021/06/04

分享：

印度一名感染新冠肺炎的奶奶強行在家中擁抱新抱，試圖將病毒傳染給對方。

印度的新冠肺炎疫情近期雖然有回落趨勢，但每日新增確診數字仍達10多萬宗。印度一名奶奶不幸患上新冠肺炎，但因為要在家中隔離而心生不滿。奶奶竟然強行在家中擁抱新抱，試圖將病毒傳染給對方，更怨恨地表示若自己死了家人都別想開心生活。

【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片） 【下一頁】

印度領養限制多 疫後孤兒問題難解 【下一頁】

《今日印度》（India Today）報道，印度特倫甘納邦（Telangana）一條名為Somaripeta的村莊内，有名婦人感染了新冠肺炎。《今日印度》引述這名婦人的新抱指，所有家人都和染疫的奶奶保持距離，家人會把食物放在指定區域，而奶奶也不准和家中的孫兒接觸。

瀏覽世衛「憂慮」級別變種病毒

    點擊圖片放大
    +3
    +2

豈料奶奶因被隔離而心生怨憤，竟然強行抱住新抱，同時激動地表示：「我到時死了，你們還想開心地生活嗎？」（Do all of you want to live happily when I die?）

新抱更覆述奶奶當時表明是刻意要自己感染：

奶奶擁抱我同時更說，我也應該要感染新冠肺炎。

（My mother-in-law hugged me saying that I should also get infected with Covid-19.）

不滿確診者死亡 印度親友圍毆醫生洩憤（有片） 【下一頁】

新抱遭奶奶擁抱後，經檢測證實感染新冠肺炎。雪上加霜的是，丈夫一家更將她趕出家門，導致新抱要返回位於另一條村的娘家養病。報道指，這名新抱目前留在姐妹的家中隔離和接受治療。

根據印度截至周五（4日）的數據，印度在過去一日再增13.2萬人確診新冠肺炎，累計確診數字超過2,857萬宗。另外，印度同日再增2,713名新冠患者死亡，累計死亡數字超過34萬。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
今日
【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
2021/06/03
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
2021/06/03
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚
2021/06/03
印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚
【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
2021/06/03
【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診

你可能感興趣

【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
今日 13:16
【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
17:35 2021/06/03
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
13:49 2021/06/03
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
傳染病 疫情 婆媳關係 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）

下一篇文章

【BNO移民英國】推7折首置限定樓 計劃每年1萬套
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間19:00）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）