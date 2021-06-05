【人工智能】機械人藉AI技「添表情」　將獲培訓以表情與人類互動

▲ 美國哥倫比亞大學工程學院研究團隊歷經5年苦研，終成功研發可模仿人類表情機械人。

人工智能發展近日取得重大突破，機械人不僅有機械肢體，更擁有臉部表情。 美國哥倫比亞大學工程學院研究團隊歷經5年苦研，終成功研發可模仿人類表情機械人。相關研究人員日前展示了一個名為「Eva」的半身機械人，它能觀察人類表情，甚至可用表情給予回應。

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研究團隊主任 Hod Lipson分享指，他們於幾年前看到便利商店店員替補貨機械人畫眼睛和穿制服，此後便萌生了研發可模仿人類表情機械人的念頭。他續稱，他們設計 Eva的過程中困難重重，要將複雜的引擎、流水線和結構限制在機械人小的頭骨造型空間內可謂十分艱難。

為了創造出可模仿人類表情機械人，團隊將機械人所有可做的表情記錄下來，並在它面前不停播放，讓該機械人理解其臉部結構。現時該機械人可做出生氣、難過、害怕、高興、鄙視、驚訝這六個基本表情。

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在上星期的發表中，Eva 已可順利用各種表情回應人類。團隊表示，該技術的研發尚有很大的進步空間，機械人目前尚未能讀懂人類較複雜的表情。往後將重點培訓 Eva 以表情與人類互動，冀機械人可在日後成為人類更人性化的同事。

責任編輯：陳泳如