【網購創業@iM網欄】移民外國搵工難 代購以外的網購創業

近年不少人移民外國，但卻未做好萬全準備，尤其是搵工問題更是困擾不少移民家庭。過往不少留學生都會在就學期間甚至畢業後從事代購工作，所以不少並非從事專業工作的移民人士都會選擇從事代購。

【網購創業@iM網欄】直播帶貨成網店新潮流 留意三大關鍵提高成效

代購運作並不難理解，簡單來說就是在外國購入一些香港沒有出售的品牌，再於香港出售，或在香港及外國的同類商品中賺取價差。但問題是，代購產品多數是單價較高的名牌，要成功吸引消費者購買單價高的產品，首先必須要花時間取得他們的信任，所需花費的時間成本不少，而且同業競爭也不少。

同樣是自己打自己工，阿Ken建議未有代購經驗的新移民人士可考慮Drop Shipping網購。熟悉阿Ken的人也知道，我最推崇零坐貨、零人工、零租金的商業模式，而Drop Shipping網購便能達致該效果，其運作模式只是供應商將他們的產品清單掛在你的網店中，當客人在你的網店消費，所有售後服務及配送責任都落在供應商身上，而你只需安坐家中賺取由供應商分得的佣金。

故此，你的工作只集中於尋找新產品、以及marketing身上，而利用社交平台的廣告追蹤功能，主打當地本土市場，創業的成功率或能高於代購。或許有人會擔心語言問題，在撰寫廣告文案時，不妨找當地兼職代筆，有些人甚至願意出鏡，當中所需的費用並不多。

另外亦要留意，從事Drop Shippjng網購的網店，產品宜專不宜多，因為要由芸芸眾多對手中脫穎而出，網店主須打造專業形象以獲取消費者的信任。阿Ken早前便協助朋友打造Job Shipping網購平台，往後再分享其他經驗。