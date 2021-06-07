  • 29°C
香港時間 : 2021607日 (一) 22:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】女兒拿走兩老積蓄暪著移民　父母「日喊夜喊」挽留不果　網民斥自私

理財智慧 09:00 2021/06/07

分享：

香港出現移民潮，不少父母都會帶同子女移民，不過最近就有網民在討論區發帖，斥女兒帶同孫子移民卻遺下兩老，更在父母不知情的情況下辦理移民手續，並拿著兩老的積蓄，在臨走時才跟父母說，事主嘆兩老好疼愛孫子，「再老啲邊個照顧佢地？」

【網民熱話】女同事同時被兩個人追求 50K打工仔VS每月收租有錢人 最後竟選擇了他　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【網民熱話】工作時間午睡 不照顧小孩 外傭種種惡行難以忍受 辭退她竟報警　【下一頁

事主補充指現在兩個老人家互相指摘，斥當初為何要給錢女兒買樓。又指如果個女兒沒有那筆錢，未必夠膽移民。事主感不滿：「如果他們有良心的話，應該移民前把那筆錢給回父母生活！」

帖文一出，引來網民熱議，不少網民都斥女兒自私，「我有個舊同事也是這樣，掉低父母，還說是『為仔女』，等著看他們子女怎麼對待他」、「可能她覺得父母是負累，子女是將來。所以放棄負累，帶走將來！」、「好多都是這樣，甚麼都是為子女，何尚自己又不是子女？」、「為何父母要給她所有的積蓄？從來子女長大多數都只想自己，會為父母犧牲佔少數。我認識有人也算考順，但都離開父母去移民，他們的父母又沒甚麼意見」、「絕對有問題，自私，有兄弟姊妹的，就推給他們，從此不聞不問」、「我覺得香港人錢行頭，親情算得了甚麼。」

香港 移民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋