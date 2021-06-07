【網民熱話】女兒拿走兩老積蓄暪著移民　父母「日喊夜喊」挽留不果　網民斥自私

香港出現移民潮，不少父母都會帶同子女移民，不過最近就有網民在討論區發帖，斥女兒帶同孫子移民卻遺下兩老，更在父母不知情的情況下辦理移民手續，並拿著兩老的積蓄，在臨走時才跟父母說，事主嘆兩老好疼愛孫子，「再老啲邊個照顧佢地？」

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事主經歷：

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事主補充指現在兩個老人家互相指摘，斥當初為何要給錢女兒買樓。又指如果個女兒沒有那筆錢，未必夠膽移民。事主感不滿：「如果他們有良心的話，應該移民前把那筆錢給回父母生活！」

帖文一出，引來網民熱議，不少網民都斥女兒自私，「我有個舊同事也是這樣，掉低父母，還說是『為仔女』，等著看他們子女怎麼對待他」、「可能她覺得父母是負累，子女是將來。所以放棄負累，帶走將來！」、「好多都是這樣，甚麼都是為子女，何尚自己又不是子女？」、「為何父母要給她所有的積蓄？從來子女長大多數都只想自己，會為父母犧牲佔少數。我認識有人也算考順，但都離開父母去移民，他們的父母又沒甚麼意見」、「絕對有問題，自私，有兄弟姊妹的，就推給他們，從此不聞不問」、「我覺得香港人錢行頭，親情算得了甚麼。」