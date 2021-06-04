【盲盒股】網傳泡泡瑪特要求女性見工時填寫生育計劃　集團致歉、稱積極改進

▲ 網傳泡泡瑪特要求女性見工時填寫生育計劃 集團致歉、稱積極改進

近日內地網傳泡泡瑪特 （09992） 面試時要求女性填寫近期是否有生育計劃。有內地網友爆料指，填寫泡泡瑪特面試表格時發現其中一項內部為「近期是否有生育計劃（限女性）」，若回答「是」，則需要繼續補充計劃幾年內生育。

事件即引起熱議，並指此舉對女性有性別歧視之嫌。為此，泡泡瑪特公關總監及後致歉，指是個別分公司招聘文件未按要求調整，公司高度重視並積極改進。

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泡泡瑪特就「女性面試表格需填生育計劃」一事回應內媒指，誠懇地向受到困擾的朋友們道歉，經調查發現，個別分公司招聘文件未按總公司要求調整，管理層意識到，過去幾年公司快速發展過程中管理上出現了一些問題。對此，公司高度重視並積極改進，作為一家女性消費者占多數的公司，泡泡瑪特始終非常尊重女性。泡泡瑪特女性員工佔總員工的68.8%，近半年新入職員工中女性佔比接近75%。未來泡泡瑪特期待有更多女性的加入。

泡泡瑪特周五（4日）收報75元，升1.7%。

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編輯：袁諾曦