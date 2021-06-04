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【盲盒股】網傳泡泡瑪特要求女性見工時填寫生育計劃　集團致歉、稱積極改進

股市 18:28 2021/06/04

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網傳泡泡瑪特要求女性見工時填寫生育計劃　集團致歉、稱積極改進

近日內地網傳泡泡瑪特 （09992） 面試時要求女性填寫近期是否有生育計劃。有內地網友爆料指，填寫泡泡瑪特面試表格時發現其中一項內部為「近期是否有生育計劃（限女性）」，若回答「是」，則需要繼續補充計劃幾年內生育。

事件即引起熱議，並指此舉對女性有性別歧視之嫌。為此，泡泡瑪特公關總監及後致歉，指是個別分公司招聘文件未按要求調整，公司高度重視並積極改進。

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泡泡瑪特就「女性面試表格需填生育計劃」一事回應內媒指，誠懇地向受到困擾的朋友們道歉，經調查發現，個別分公司招聘文件未按總公司要求調整，管理層意識到，過去幾年公司快速發展過程中管理上出現了一些問題。對此，公司高度重視並積極改進，作為一家女性消費者占多數的公司，泡泡瑪特始終非常尊重女性。泡泡瑪特女性員工佔總員工的68.8%，近半年新入職員工中女性佔比接近75%。未來泡泡瑪特期待有更多女性的加入。

泡泡瑪特周五（4日）收報75元，升1.7%。

相關文章：【盲盒加價】泡泡瑪特盲盒加價至69元人民幣　泡泡瑪特：因原材料價格上漲

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編輯：袁諾曦

港股 泡泡瑪特（09992）

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