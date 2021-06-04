【領展北上】領展斥32億人幣收購廣州一商場　較物業估值折讓4.3%

領展 （00823） 宣布，斥資32.047億元人民幣，收購位於廣州市天河區的太陽新天地購物中心，據估值報告，較物業估值折讓約4.3%。該物業為為8層高的商業發展物業連同4層地庫，零售面積共約9.01萬平方米，設有800個泊車位。成交後，領展將成為物業的唯一擁有人。

太陽新天地購物中心位於中國廣州市天河區馬場路36號，總樓面面積9.01萬平方米，可租用總面積5.04萬平方米。根據估值報告，截至今年5月24日，購物中心已訂立198份租約，佔可租用面積的70.3%。

該物業現時每月收入（不包括管理費）為1,060萬元人民幣，零售收入為每月1,002萬元人民幣。按租賃面積計，該物業的三大零售行業為餐飲、娛樂及生活 方式及一般零售，佔該物業零售面積的每月現時基本租金收入約74.1%。

管理人相信，領展將受益於該物業的資本價值升值潛力，而領展將持有該物業作為長線投資。

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編輯：區嘉俊