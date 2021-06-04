  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (五) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展北上】領展斥32億人幣收購廣州一商場　較物業估值折讓4.3%

股市 18:28 2021/06/04

分享：

領展 （00823） 宣布，斥資32.047億元人民幣，收購位於廣州市天河區的太陽新天地購物中心，據估值報告，較物業估值折讓約4.3%。該物業為為8層高的商業發展物業連同4層地庫，零售面積共約9.01萬平方米，設有800個泊車位。成交後，領展將成為物業的唯一擁有人。

太陽新天地購物中心位於中國廣州市天河區馬場路36號，總樓面面積9.01萬平方米，可租用總面積5.04萬平方米。根據估值報告，截至今年5月24日，購物中心已訂立198份租約，佔可租用面積的70.3%。

該物業現時每月收入（不包括管理費）為1,060萬元人民幣，零售收入為每月1,002萬元人民幣。按租賃面積計，該物業的三大零售行業為餐飲、娛樂及生活 方式及一般零售，佔該物業零售面積的每月現時基本租金收入約74.1%。

管理人相信，領展將受益於該物業的資本價值升值潛力，而領展將持有該物業作為長線投資。

相關文章：領展首次發行總值6.5億元的三年期人民幣債務票據　票面息率2.8厘

【獎學金】領展大學生獎學金增加30名額、得獎學生可獲2萬元獎學金　6月底前接受申請

【領展823】領展統一內地物業品牌　6項內地物業佔組合總值14.8%

編輯：區嘉俊

港股 商場 領展房產基金（00823） 廣州 物業 收購 管理費 成交 領展 廣州市

上一篇文章

【盲盒股】網傳泡泡瑪特要求女性見工時填寫生育計劃　集團致歉、稱積極改進

下一篇文章

【國泰股價】香港快運Flycation航班據報遭當局煞停　疑與公海遊防疫標準不一致有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）