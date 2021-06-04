  • 27°C
香港時間 : 2021604日 (五) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰股價】香港快運Flycation原定6月1日航班煞停　快運：完成內部安排會再交申請

股市 18:49 2021/06/04

分享：

【國泰股價】香港快運Flycation航班據報遭當局煞停　疑與公海遊防疫標準不一致有

國泰 （00293） 旗下香港快運（HK Express）環港遊「 Flycation」 航班據報遭當局煞停。報道引述業內人士估計，由於Flycation毋須乘客接種疫苗，未與新制定的公海遊防疫標準看齊，而臨時作出此決定。

香港快運去年11月推出Flycation，反應不俗。《蘋果日報》報道，原定一班於本月1日舉行的「Flycation」，在起飛前幾天突然遭運輸及房屋局煞停，暫未確定該包機的活動性質，而快運事後未有對外交代。

HK Express回應就指，原定於6月1日舉行「Flycation」包機仍在進行內部安排，完成後會向相關部門遞交申請。

 

報道引述航空業界人士表示，由於煞停時間與政府5月26日宣布復辦公海遊脗合，估計是兩種本地旅遊同樣往返香港，過程不涉及其他地方，但公海遊須乘客完成接種疫苗及限於50%載客量，而Flycation則不在此限，令兩者防疫標準產生矛盾。

相關文章：【UOFlycation】香港快運HK Express推1.5小時環港遊 機票火速售罄（第二版）

【香港航空】港航研再辦香港飛香港Flycation　「觀賞日落」講運氣（圖輯）

【Flycation】東瀛遊推「EGL Flycation激想飛」每位最低499元　首班航班11月21日出發（附詳情）

編輯：吳敏芳

港股 國泰航空（00293） HK Express 航空業 運輸及房屋局

上一篇文章

【汽車股】東風5月銷量按年跌16%　產量跌23%

下一篇文章

【新股IPO】科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元、引9基投認購17.8億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）