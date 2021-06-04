【國泰股價】香港快運Flycation原定6月1日航班煞停　快運：完成內部安排後交申請

▲ 【國泰股價】香港快運Flycation航班據報遭當局煞停 疑與公海遊防疫標準不一致有

國泰 （00293） 旗下香港快運（HK Express）環港遊「 Flycation」 航班據報遭當局煞停。報道引述業內人士估計，由於Flycation毋須乘客接種疫苗，未與新制定的公海遊防疫標準看齊，而臨時作出此決定。

香港快運去年11月推出Flycation，反應不俗。《蘋果日報》報道，原定一班於本月1日舉行的「Flycation」，在起飛前幾天突然遭運輸及房屋局煞停，暫未確定該包機的活動性質，而快運事後未有對外交代。

HK Express回應就指，原定於6月1日舉行「Flycation」包機仍在進行內部安排，完成後會向相關部門遞交申請。

報道引述航空業界人士表示，由於煞停時間與政府5月26日宣布復辦公海遊脗合，估計是兩種本地旅遊同樣往返香港，過程不涉及其他地方，但公海遊須乘客完成接種疫苗及限於50%載客量，而Flycation則不在此限，令兩者防疫標準產生矛盾。

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編輯：吳敏芳