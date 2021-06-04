【去美元化】增持歐元、人民幣及黃金 俄主權基金盡沽美元資產

俄羅斯財政部表示，國家主權財富基金將會沽出原來持有的35%美元資產，未來財富基金將主要持有歐元、人民幣和黃金資產。俄羅斯國家財富基金主要是由該國的石油收入組成，截至今年5月1日，基金管理規模（AUM）為1,859億美元，該基金同時是組成俄羅斯外匯存備的組成部分。

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俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）周四表示，目前已財富基金將減少對美元資產的投資，歐元、人民幣、黃金、日圓及英鎊資產將分別佔基金比例40%、30%、20%、5%及5%。

俄羅斯副總理貝洛索夫（Andrei Belousov）指，沽出美元資產是明智的決定，撇除其他因素，單是考慮到美國持續對俄羅斯實施制裁，便應採取這項行動。美國今年4月便以俄羅斯干預去年的大選為由，再向莫斯科實施制裁。克里姆林宮發言人佩斯柯夫（Dmitry Peskov）則表示，「去美元化」的行動不單出現在俄羅斯，全球不少國家都擔憂美元作為世界儲備貨幣的可靠性。

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