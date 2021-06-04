【HSBC滙豐】滙豐覓王冬勝接班人有新進展　彭博：亞太業務將由2名聯席主管接掌、廖宜建有份

▲ 滙豐據報今年內任命現任的亞太區環球銀行業務主管廖宜建，以及滙豐印度行政總裁Surendra Rosha為亞太區聯席主管。

HSBC滙豐 （00005） 正值執行重返亞洲策略的關鍵時期，但亞洲舵手王冬勝就傳出擬退休並轉任非執行主席。今年初滙豐傳出正物色亞太區行政總裁王冬勝的接班人，《彭博》今日引述消息指，滙豐擬今年內任命現任的亞太區環球銀行業務主管廖宜建及滙豐印度行政總裁Surendra Rosha為亞太區聯席主管，分管王冬勝目前負責的亞太業務。

彭博引述消息人士指，滙豐計劃年內將任命廖宜建及Rosha為亞太區聯席主管。當中，廖宜建將主管滙豐大中華業務，而Rosha則會負責大中華以外的亞太區業務。

至於今年69歲的王冬勝則據報準備退任，並預期會轉任滙豐亞太業務的非執行主席職務。滙豐發言人拒絕置評。

▲ 滙豐亞太區環球銀行業務主管廖宜建。（滙豐中國圖片）

▲ 滙豐印度行政總裁Surendra Rosha。（網上截圖）

【較早前報道】彭博：滙豐正遴選王冬勝接班人以應付未來中美關係 廖宜建及王雲峰呼聲最高｜詳見【下一頁】

翻看今年初彭博報道，原本盛傳的王冬勝接任人除大熱的廖宜建外，還有現任的滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰。

現年48歲的廖宜建在香港出生，其父親是香港首位華人政務司廖本懷，廖宜建曾主管中國業務5年，與官員和監管機構打交道的經驗豐富。當時報道指，廖宜建與滙豐集團行政總裁祈耀年和滙豐董事查史美倫關係密切。

由於滙豐正值投資亞洲、縮減歐美業務的關鍵轉型時期，報道形容滙豐必須確保王冬勝與接班人的交接順利。

而且，本身是全國政協委員的王冬勝，本身與北京的關係深厚，在目前中美關係仍然緊張的情況下，接班人的問題更加迫在眉睫。

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編輯：趙穎妍