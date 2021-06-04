▲ 【華融危機】華融據報被要求出售非核心資產 德銀美團成傳聞買家

中國華融 （02799） 未能刊發業績後停牌兩個月，華融系內債務危機成外界關注。路透社引述多名消息指，在監管機構安排下，華融正部署出售非核心資產，當中德銀有意收購和華融合資的投資公司「華融融德」股權、美團 （03690） 有意收購華融消費者金融業務、湖南省有意買華融湘江銀行等，至於早前傳出由央行收購華融資產的提議就被監管機構否決。

美團、德銀和中銀保監暫未有回應有關傳聞。路透引述華融回應指，華融正回歸根本，專注主要業務和建立核心競爭力，未有確認或否定出售資產計劃，僅稱會適時公布，並盡力履行債務協議，聲稱公司流動性良好。

中國華融是內地4大國有資產管理公司、由財政部作大股東，主要負責處理國有銀行不良資產，但公司2018年起深陷重組壓力，華融今年將有200億美元債務到期，隨公司停牌後，華融系內債券價格大起大落。

路透報道指，內地政府擬背後支撐華融債券，避免債權人採激烈行動，並指4月中銀保監曾要部分銀行不要抽走對華融的貸款，消息指當局不希望華融境外美元債破產、投資者「剃頭（Haircut）」，影響境內投資級別債券市場。

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編輯：麥德銘