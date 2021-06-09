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【新股IPO】科濟藥業2171今日截孖展 暫錄521億元超購約166倍

股樓投資 18:00 2021/06/09

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生物科技公司科濟藥業 （新上市編號：02171）正在招股至本周四(6月10日)，綜合券商統計，公司孖展大約約521億元，相當於公開發售部分超購約166.7倍，當中富途借出107.8億元、華泰借出91.7億元、耀才借出99.2億元。

科濟藥業是次全球發行9474.7萬股，招股價介乎29.6元至32.8元，一手500股入場費為16565.3元，集資最多31.08億元，6月18日掛牌。

公司主要專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。這次IPO集資將有30%用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T（CT053）提供資金，31%為持續及規劃研發其他管線候選產品提供資金，20%用於開發全面的製造及商業化能力，以及10%用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動。

根據上市申請文件顯示，科濟藥業去年全年的研發開支按年增長34%至2.82億元（人民幣，下同），不過發行給投資者的金融工具的公平值虧損按年擴大近18倍至7.24億元，導致公司年內虧損按年擴大3倍至10.64億元。

承銷團之一高盛曾發表報告預料，公司最快於2023年財年錄得銷售收入，並給予公司估值介乎348億元至426億元。另一方面，公司的主要股東包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。截至去年12月底，兩間公司各自持有8.81%股權。

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責任編輯 : 陳子謙

新加坡 經濟 集資 香港 IPO
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