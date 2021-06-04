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【WWDC21】蘋果App Store去年銷售額近5萬億　增長達24%

科技 18:02 2021/06/04

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App Store去年的銷售額共有6,430億美元（約港幣5萬億元），較2019年增長24%。

蘋果（Apple）年度全球開發者大會WWDC 2021將於下周舉行。一如以往，官方早前公布App Store上一年的成績表。去年，App Store的銷售額共有6,430億美元（約港幣5萬億元），較2019年增長24%。蘋果行政總裁Tim Cook表示，應用程式市場是全球最創新並富有彈性的產業。

蘋果委託第三方機構Analysis Group進行名為《全球視角下的Apple App Store生態系統》調查報告發現，App Store僅屬於程式開發者的「起點站」。當App正式上架後，後續引發的效應才是最大重點。

報告指，App Store內的收入模式分3類。首先，販售數碼產品和服務如訂閱Netflix、交友服務及遊戲儲值等。此類收入達810億美元（約港幣6,283億元）。另外，是透過應用程式衍生的銷售實體商品和服務，如電商平台、外賣平台及網約車及旅遊相關服務，收入達5,110億美元（約港幣3.96萬億元）。最後，則是App內的廣告，營收為460億美元（約港幣3,568億元）。

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報告指出，獨立開發者在App Store中的佔比高達9成以上。從2015年起，全球小型開發者的數量成長了40%。有近8成小型開發者的應用程式在多個國家及地區的App Store上架，平均能在超過40國家的使用者身上賺取利潤，甚至被收購或上市。

除了蘋果App Store外，Google亦在其開發者大會2021 I/O上公布，Google Play在過去12個月的總下載量超過1,400億次。Google行政總裁Sundar Pichai曾在去年2月透露，開發者在Google Play上的營收已超過800億美元，此數據不包含中國用戶。

責任編輯：楊匡然

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